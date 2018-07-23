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Жители Тамбова на неделю останутся без горячей воды
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Жители Тамбова на неделю останутся без горячей воды 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Сотрудники ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация» завершили перекладку ветхого участка распределительной сети на улице Мичуринской и приступили к гидравлическим испытаниям, сообщили в пресс-службе энергокомпании.
На время работы без горячей воды с 23 по 29 июля останутся жители 92 многоэтажных домов:
1-я Полковая, 25,34,36 2-я Шацкая, 6, 8 3-я Линия, 4 Жуковского, 2а, 2б, 2в, 2г З. Космодемьянской,12,14,14а К. Маркса,225а,253,255,255а,256 Колхозная, 77/12, 93 Маяковского, 2, 4, 6, 8, 10 Мичуринская, 50б, 99,101, 103, 105, 107, 109, 111 Моршанское шос., 3, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 16а, 16б, 18, 22, 24, Н. Вирты, 17, 17а Подвойского, 7, 8, 9, 10, 10/1, 10/2, 10а, 11 Пролетарская, 210, 371 Пушкарская, 33, 35 Рязанская, 8, 12а, 12б, 14а, 14б, 18а, 20а, 22а, 28, 28а Советская, 159, 163, 163а, 167а, 176/14, 179, 181, 181а, 187а, 187б, 187в, 187г, 187е Степная, 80 Широкая, 4а, 7а, 7в, 8  Полностью график отключения горячей воды в июле-августе можно посмотреть здесь.
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