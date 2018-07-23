Жители Тамбова на неделю останутся без горячей воды

Сотрудники ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация» завершили перекладку ветхого участка распределительной сети на улице Мичуринской и приступили к гидравлическим испытаниям, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

На время работы без горячей воды с 23 по 29 июля останутся жители 92 многоэтажных домов: