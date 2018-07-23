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Почти 500 млн IoT-устройств уязвимы к атакам DNS rebinding
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Почти 500 млн IoT-устройств уязвимы к атакам DNS rebinding 

SecurityLab.ru 28 минут назад
Фото: SecurityLab.ru
Минувшей зимой общественность взбудоражили сообщения об опасных уязвимостях в ряде сервисов (популярных BitTorrent-клиентах Transmission, uTorrent, игровом клиенте Blizzard Update Agent и пр.), позволяющих выполнить произвольный код с помощью техники DNS rebinding.
Как выяснили эксперты компании Armis, к данному типу атак уязвимы не только BitTorrent-клиенты, но и порядка полумиллиарда современных устройств из категории «Интернета вещей».
Anti DNS Pinning (DNS rebinding) — атака, позволяющая злоумышленнику манипулировать соответствием между IP-адресом и DNS-именем узла (FQDN) с целью запуска активного содержимого в контексте безопасности уязвимого сайта. Используя эту технику, атакующий может использовать браузер жертвы для получения доступа к защищенным сайтам (например, находящимся за межсетевыми экранами или требующим аутентификации).
Исследователи опубликовали видео с поэтапной демонстрацией процесса атаки:
По словам специалистов к атакам DNS rebinding уязвимы практически все типы IoT-устройств — от «умных» телевизоров и маршрутизаторов до принтеров, камер видеонаблюдения, IP-телефонов и голосовых помощников.
Вполне возможно, уязвимости в данных устройствах, которые возможно проэксплуатировать с помощью техники DNS rebinding, никогда не будут исправлены, учитывая, что многие вендоры достаточно небрежно относятся к устранению недостатков, даже таких простых как XSS и CSRF.
По мнению специалистов, более простым и рентабельным решением для компаний может стать интеграция IoT-устройств в уже использующиеся средства мониторинга безопасности вместо покупки и аудита новых устройств на замену старым.
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