В екатеринбургской администрации приступили к выборам мэра

23 июля в администрации уральской столицы стартовала работа комиссии по выборам главы города. На первом этапе ее члены договорились о регламенте и механизме избирательного процесса, передает "Уралинформбюро"

Председателем комиссии участники выбрали Валерия Чайникова, его заместителем был назначен Виктор Тестов. «Делегаты» договорились, что выбор будет производиться путем голосования — большинством голосов. Для принятия окончательного решения необходимо 4 голоса.

Второй этап работы — собеседование с кандидатами — назначен на среду, 25 июля.