В екатеринбургской администрации приступили к выборам мэра 

23 июля в администрации уральской столицы стартовала работа комиссии по выборам главы города. На первом этапе ее члены договорились о регламенте и механизме избирательного процесса, передает "Уралинформбюро".
Комиссия состоит из 6 человек, ранее утвержденных губернатором региона и гордумой Екатеринбурга. В состав органа вошли председатель областного избиркома Валерий Чайников, врип главы города Виктор Тестов, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, председатель городской Общественной палаты Валерий Разбойников, общественный советник губернатора области Анатолий Гайда и замглавы Свердловской области Азат Салихов.
Председателем комиссии участники выбрали Валерия Чайникова, его заместителем был назначен Виктор Тестов. «Делегаты» договорились, что выбор будет производиться путем голосования — большинством голосов. Для принятия окончательного решения необходимо 4 голоса.
Второй этап работы — собеседование с кандидатами — назначен на среду, 25 июля.
Стоит напомнить, на кресло главы администрации Екатеринбурга претендуют 22 кандидата. Фаворитами считаются замглавы города Алексей Кожемяко и вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский. Первого поддерживает мэрия, второго — губернатор. Мэр Екатеринбурга будет избран грядущей осенью депутатами думы нового созыва из числа прошедших конкурсный отбор кандидатов.