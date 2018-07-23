Ещё
В екатеринбургской администрации приступили к выборам мэра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

В екатеринбургской администрации приступили к выборам мэра 

Уралинформбюро 25 минут назад
Фото: Уралинформбюро
23 июля в администрации уральской столицы стартовала работа комиссии по выборам главы города. На первом этапе ее члены договорились о регламенте и механизме избирательного процесса, передает "Уралинформбюро".
Комиссия состоит из 6 человек, ранее утвержденных губернатором региона и гордумой Екатеринбурга. В состав органа вошли председатель областного избиркома Валерий Чайников, врип главы города Виктор Тестов, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, председатель городской Общественной палаты Валерий Разбойников, общественный советник губернатора области Анатолий Гайда и замглавы Свердловской области Азат Салихов.
Председателем комиссии участники выбрали Валерия Чайникова, его заместителем был назначен Виктор Тестов. «Делегаты» договорились, что выбор будет производиться путем голосования — большинством голосов. Для принятия окончательного решения необходимо 4 голоса.
Второй этап работы — собеседование с кандидатами — назначен на среду, 25 июля.
Стоит напомнить, на кресло главы администрации Екатеринбурга претендуют 22 кандидата. Фаворитами считаются замглавы города Алексей Кожемяко и вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский. Первого поддерживает мэрия, второго — губернатор. Мэр Екатеринбурга будет избран грядущей осенью депутатами думы нового созыва из числа прошедших конкурсный отбор кандидатов.
Уралинформбюро: последние новости
СМИ опубликовали кадры зверских пыток в российской колонии (ВИДЕО 18+) На Урале задержали подозреваемого в убийстве финалистки Missis World Russia В Минтруда РФ определились с выходными и праздниками на 2019 год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве51
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму12
Недовольству россиян в соцсетях положат конец150
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»770
Украинскую певицу затравили за любовь к России39
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение