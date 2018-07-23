Отца и сына смыла волна в Обском море

В субботу, 21 июля, в Искитимском районе ушли купаться на Обское водохранилище и не вернулись отец и сын из поселка Дорогино. По данным на утро понедельника мужчины не найдены.

Жители поселка Дорогино приехали в гости к родственникам в село Улыбино. В субботу они отдыхали на природе на берегу водоема. Это место не внесено в реестр разрешенных для купания мест, но здесь на песчаном пляже постоянно отдыхают не только местные жители, но и приезжие. Отец, 1961 года рождения, и сын, 1998 года рождения, (молодой человек недавно вернулся со службы в армии), зашли в воду. Плавали вблизи фарватерного буя на расстоянии около 250 метров от берега. По словам очевидцев, поднялась высокая волна, мужчины исчезли из поля зрения родственников. Те бросились на поиски, через 40 минут безуспешных попыток найти пропавших они обратились через оператора службы 112 в отделение полиции.

Информация о том, что вечером 21 июля в 19.44 в устье реки Мильтюш, примерно в районе пересечения береговой линии Бурмистрово — Сосновка и края Обского водохранилища из поля зрения родственников пропали двое купающихся мужчин поступила на телефон единой диспетчерской службы от диспетчера службы «01».

Были привлечены силы и средства Бердского и Искитимского поисково-спасательных отрядов, пожарно-спасательного гарнизона. В этот вечер поиски результатов не дали, были продолжены в воскресенье. На следующий день водолазное подразделение АСС Новосибирской области обследовало акваторию указанного района, но безуспешно.

На утро понедельника пропавшие не обнаружены, поиски продолжаются.

Добавим, что с начала года погибли 16 человек, за купальный сезон уже 12. Сейчас самый пик, наступила жара, народ выходит на пляжи. Гибели произошли в местах массового неорганизованного отдыха, на пляжах этого допущено не было. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Новосибирской области Юрий Карпов

Сейчас проходит очередной этап акции «Вода — безопасная территория». Специалисты МЧС организуют дополнительные спасательные посты.