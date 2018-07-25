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Мэра Екатеринбурга изберут по-новому
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Мэра Екатеринбурга изберут по-новому 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: BFM.RU
Конкурсная комиссия 25 июля отберет кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. Участвовать в конкурсе могут граждане старше 21 года, не имеющие судимости.
На первом заседании, проходившем в закрытом режиме, члены конкурсной комиссии вскрыли пакеты с документами претендентов. Тех, у кого бумаги в порядке, допустят до собеседования, на котором они презентуют свои стратегии развития города. По итогам собеседований комиссия составит список кандидатов (не менее двух), из которых 9 сентября новый состав гордумы выберет мэра Екатеринбурга.
Кто борется за этот пост, рассказывает корреспондент «Business FM Екатеринбург» Виталий Русин:
«В конкурсе у нас участвует 22 человека. Представились люди из разных отраслей — от владельцев бизнеса до чиновников губернаторской администрации, то есть очень разные люди. Кто-то действительно претендует, кто-то просто заявляет о своих интересах, об интересах своей отрасли. Например, есть специалист, который представляет местную туриндустрию, и она в соцсетях говорит о том, что ее цель — это просто заявить о проблемах туризма на Урале. Местные политологи в один голос говорят, что у нас два фаворита — это замгубернатора Александр Высокинский и первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Это два основных претендента, которые и составляют интригу. Вообще люди, которые были инициаторами этой реформы, в числе которых и губернатор Евгений Куйвашев, говорят о том, что будут выбирать профессионалы и люди более компетентные в политике, которым виднее, кого лучше на это кресло посадить. Спорный момент, немножко эмоционально это выглядело, но смысл примерно такой».
Возглавлявший ранее Екатеринбург Евгений Ройзман в мае подал в отставку. Он отказался участвовать в рассмотрении изменений в городской устав, связанных с отменой прямых выборов мэра. Теперь уже бывший градоначальник заявил, что считает этот законопроект «предательским и подлым» по отношению к жителям уральской столицы.
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