Мэра Екатеринбурга изберут по-новому

Конкурсная комиссия 25 июля отберет кандидатов на должность мэра Екатеринбурга . Участвовать в конкурсе могут граждане старше 21 года, не имеющие судимости.

На первом заседании, проходившем в закрытом режиме, члены конкурсной комиссии вскрыли пакеты с документами претендентов. Тех, у кого бумаги в порядке, допустят до собеседования, на котором они презентуют свои стратегии развития города. По итогам собеседований комиссия составит список кандидатов (не менее двух), из которых 9 сентября новый состав гордумы выберет мэра Екатеринбурга.

Кто борется за этот пост, рассказывает корреспондент « Business FM Екатеринбург» Виталий Русин:

«В конкурсе у нас участвует 22 человека. Представились люди из разных отраслей — от владельцев бизнеса до чиновников губернаторской администрации, то есть очень разные люди. Кто-то действительно претендует, кто-то просто заявляет о своих интересах, об интересах своей отрасли. Например, есть специалист, который представляет местную туриндустрию, и она в соцсетях говорит о том, что ее цель — это просто заявить о проблемах туризма на Урале. Местные политологи в один голос говорят, что у нас два фаворита — это замгубернатора Александр Высокинский и первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко . Это два основных претендента, которые и составляют интригу. Вообще люди, которые были инициаторами этой реформы, в числе которых и губернатор Евгений Куйвашев , говорят о том, что будут выбирать профессионалы и люди более компетентные в политике, которым виднее, кого лучше на это кресло посадить. Спорный момент, немножко эмоционально это выглядело, но смысл примерно такой».