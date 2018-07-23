Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга начала работу

ЕКАТЕРИНБУРГ , 23 июля. / ТАСС /. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга начала работу. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник пресс-службы Екатеринбургской городской Думы Алена Земляникова.

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Депутаты городской думы внесли соответствующие поправки в городской устав 25 мая. Теперь мэра, который будет возглавлять горадминистрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии. Ранее его избирали на жители города на прямых выборах.

Земляникова добавила, что заседание прошло в закрытом режиме, так как члены комиссии вскрывали пакеты с документами, в которых находились персональные данные каждого кандидата. Всего в конкурсе на пост главы города участвует 22 человека. «Следующее заседание пройдет 25 июля», — отметила она.

Ранее депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили порядок проведения конкурса на должность главы Екатеринбурга. Комиссия, которая будет рассматривать кандидатуры, состоит из шести человек. После собеседования со всеми кандидатами, комиссия будет рекомендовать гордуме кандидатов на должность главы Екатеринбурга. Претендент на пост главы Екатеринбурга должен иметь высшее образование, навыки и знания в сфере муниципального управления, аудита, экономики, финансов или юриспруденции. Кандидат должен будет изложить комиссии цели и задачи, которые он видит перед собой на посту главы города.