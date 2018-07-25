Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга вынесет рекомендации 29 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 июля. / ТАСС /. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга на последнем заседании 29 августа решит, какие кандидатуры рекомендовать гордуме для избрания на данный пост. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник пресс-службы Екатеринбургской городской думы Алена Земляникова.

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь мэра, который будет возглавлять горадминистрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии. Ранее его избирали жители города на прямых выборах.

"Сегодня на заседании комиссии были определены даты и время проведения собеседований [с кандидатами]. Они пройдут с 1 по 3 августа. 29 августа в 10:00 (08:00 мск) состоится последнее заседание комиссии, на котором члены примут решение, кого рекомендовать думе следующего созыва для последующего избрания главой города", — сказала Земляникова.

Она добавила, что из 22 кандидатов комиссия зарегистрировала 17: один не предоставил копию паспорта, четыре не принесли справки об отсутствии судимости. «Однако они могут донести необходимые документы до 31 июля. На собеседовании претендентов поделят на три группы по алфавиту», — отметила Земляникова.

Комиссия, которая будет рассматривать кандидатуры, состоит из шести человек. Претендент на пост главы Екатеринбурга должен иметь высшее образование, навыки и знания в сфере муниципального управления, аудита, экономики, финансов или юриспруденции. Кандидат должен будет изложить комиссии цели и задачи, которые он видит перед собой на посту главы города.