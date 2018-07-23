Чайников возглавил комиссию по выборам главы Екатеринбурга 

Комиссию по выборам главы Екатеринбурга возглавил председатель избиркома Свердловской области Валерий Чайников. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил член комиссии, председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров.
Заместителем председателя на первом заседании комиссии, которое проходит сегодня, был избран и. о. главы города Виктор Тестов, секретарем — сам Захаров. Таким образом, в статусе рядовых членов остались вице-губернатор Азат Салихов, советник губернатора Анатолий Гайда и председатель общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников.
Как сообщил журналистам замглавы администрации города Сергей Тушин, собеседования начнутся после того, как в комиссию придут ответы из различных ведомств на запросы, касающиеся кандидатов и достоверности представленных данных.
«ФедералПресс» напоминает, что на пост мэра претендуют 22 человека, в том числе вице-губернатор Александр Высокинский и первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко.
Фото: ФедералПресс / Е. Поторочин