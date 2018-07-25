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Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре
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Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Главный редактор газеты «Культура», первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елена Ямпольская возглавила комитет ГД по культуре.
Такое решение было принято депутатами в ходе пленарного заседания в среду.
Ранее кандидатуру Ямпольской на пост главы комитета рекомендовала фракция «Единая Россия», об этом сообщил лидер фракции ЕР Сергей Неверов.
На позицию первого заместителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи назначен Михаил Старшинов, который переходит из комитета по делам национальностей, где он был первым заместителем председателя. На этот пост, в свою очередь, назначен депутат ГД Шамсаил Саралиев.
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