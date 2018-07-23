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Председателем комитета по культуре может стать Ямпольская
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Председателем комитета по культуре может стать Ямпольская 

News.ru 1 час назад
Депутат «Единой России» Елена Ямпольская может возглавить комитет по культуре. Первое ознакомительное заседание может состояться 25 июля.
Это назначение освободит должность первого зампреда в комитете по информационной политике от партии, передаёт «Коммерсантъ». На эту должность претендуют советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн и советник спикера Госдумы на общественных началах Евгений Примаков.
Ранее этот пост председателя думского комитета по культуре занимал режиссёр Станислав Говорухин. Руководство нижней палаты решило не назначать главу комитета в течение 40 дней после его смерти.
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