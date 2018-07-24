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На пост главы комитета по культуре предложена Елена Ямпольская
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На пост главы комитета по культуре предложена Елена Ямпольская 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: 31 канал
Фракция «Единая Россия» предложила на пост главы комитета Госдуму по культуре кандидатуру Елены Ямпольской.
Пока что Ямпольская — первый зампред думского комитета по информационной политике. На ее пост, в свою очередь, предложен Михаил Старшинов, который, как предполагается, переходит из комитета по делам национальностей.
О решениях сообщил лидер фракции Сергей Неверов по итогам заседания ее президиума.
Ранее думским комитетом по культуре руководил режиссер Станислав Говорухин, который скончался 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.
В комитете по культуре приветствовали такую рекомендацию. Зампред комитета Александр Шолохов отметил опыт и профессионализм Ямпольской, которая долгое время проработала редактором газеты «Культура». Он выразил надежду, что она сохранит свою принципиальную позицию в должности главы комитета.
Коллега Шолохова Наталия Пилюс ("Единая Россия") надеется на преемственность в работе комитета. Решение позволит «сохранить те традиции, которые были заложены в комитете предшественниками» Ямпольской, отметила она.
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