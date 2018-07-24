На пост главы комитета по культуре предложена Елена Ямпольская

Пока что Ямпольская — первый зампред думского комитета по информационной политике. На ее пост, в свою очередь, предложен Михаил Старшинов , который, как предполагается, переходит из комитета по делам национальностей.

О решениях сообщил лидер фракции Сергей Неверов по итогам заседания ее президиума.

Ранее думским комитетом по культуре руководил режиссер Станислав Говорухин , который скончался 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

В комитете по культуре приветствовали такую рекомендацию. Зампред комитета Александр Шолохов отметил опыт и профессионализм Ямпольской, которая долгое время проработала редактором газеты «Культура». Он выразил надежду, что она сохранит свою принципиальную позицию в должности главы комитета.

Коллега Шолохова Наталия Пилюс ("Единая Россия") надеется на преемственность в работе комитета. Решение позволит «сохранить те традиции, которые были заложены в комитете предшественниками» Ямпольской, отметила она.