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Более трех тысяч российских военнослужащих привлечено к начавшимся на военной базе в Армении учениям
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Более трех тысяч российских военнослужащих привлечено к начавшимся на военной базе в Армении учениям 

BFM.RU 22 минуты назад
Тактические учения с участием более 3 тыс. военнослужащих начались на российской военной базе в Армении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
«Подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках тактических учений подняты по сигналу «тревога».
В тактических учениях, которые продлятся до 28 июля в Закавказье, задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе противовоздушной обороны, истребительной, армейской и беспилотной авиации», — сообщили в ЮВО.
Мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения базы начали марши в районы проведения учений на полигоны «Камхуд» и «Алагяз».
«В ходе выдвижения автомобильных и бронетанковых колонн военнослужащие соединения выполняют задачи противовоздушной обороны от ударов условного противника», — отметили в пресс-службе округа.
С воздуха колонны военной техники прикрывают пары и звенья истребителей МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8МТШ. Видеоконтроль за действиями подразделений соединения в режиме реального времени обеспечивают расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.
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