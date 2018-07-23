В центре Воронежа из-за вредителя пришлось вырубить около 700 деревьев

Из-за атаки вредителя пришлось вырубить около 700 деревьев, об этом сообщили в пресс-службе городского управления экологии.

Деревья, пораженные ясеневой изумрудной златкой, погибают. У них, действительно, были повреждены стволы, поэтому пришлось вырубить зеленые насаждения на улицах Краснознаменной, Ломоносова, Чайковского в сквере «Комсомольский», парке им. Дурова и др.

Но на месте вырубленных деревьев появятся новые. Осенью экологи планируют посадить крупномерные саженцы по ряду центральных улиц. Также деревья будут сажать в парках и скверах.