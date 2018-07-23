Ещё
В центре Воронежа из-за вредителя пришлось вырубить около 700 деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Воронежа из-за вредителя пришлось вырубить около 700 деревьев 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Из-за атаки вредителя пришлось вырубить около 700 деревьев, об этом сообщили в пресс-службе городского управления экологии.
Деревья, пораженные ясеневой изумрудной златкой, погибают. У них, действительно, были повреждены стволы, поэтому пришлось вырубить зеленые насаждения на улицах Краснознаменной, Ломоносова, Чайковского в сквере «Комсомольский», парке им. Дурова и др.
Но на месте вырубленных деревьев появятся новые. Осенью экологи планируют посадить крупномерные саженцы по ряду центральных улиц. Также деревья будут сажать в парках и скверах.
АиФ: последние новости
Министр здравоохранения РФ побывала в воронежских поликлиниках МЧС предупреждает курян о тумане, дождях и грозах На развязке на 9 Января в Воронеже снова изменится схема движения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам39
Недовольству россиян в соцсетях положат конец621
Загадочная гибель игроков КВН9
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
«Она просто перестала дышать — и все»6
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение