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Прибыль госпредприятий Китая в I полугодии выросла на 21,1%
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Прибыль госпредприятий Китая в I полугодии выросла на 21,1% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Рост прибыли государственных предприятий Китая ускорился в первом полугодии. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Министерства финансов страны.
Фото: EPA/JEROME FAVRE
Совокупная прибыль госпредприятий Китая за январь-июнь составила 1,72 трлн юаней (около $253 млрд), что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Темпы роста ускорились по сравнению с 20,9% в первые пять месяцев 2018 года.
Выручка государственных компаний в первом полугодии увеличилась на 10,2% и составила около 27,8 трлн юаней.
Операционные расходы госпредприятий повысились на 9,5% в годовом выражении — до 26,7 трлн юаней.
К концу июня совокупный объем активов госпредприятий достиг 171 трлн юаней, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Обязательства компаний выросли на 8,8% до 111 трлн юаней.
Резкий рост прибыли в первом полугодии продемонстрировали госпредприятия в сталелитейной, нефтяной и нефтехимической отраслях, а также производители цветных металлов.
Рост цен производителей обеспечивает поддержку прибыли промышленных предприятий Китая.
Как сообщали «Вести. Экономика», рост цен производителей в Китае ускорился в июне до максимума за шесть месяцев на фоне высоких цен на сырьевые товары.
По данным Государственного статистического управления КНР, цены производителей в июне выросли на 4,7% в годовом выражении. Рост цен производителей ускорился третий месяц подряд.
Однако отскок цен производителей вряд ли будет устойчивым, поскольку импульс производства ослабевает на фоне неопределенности глобального спроса и замедления роста кредитования в Китае. Ожидается, что индекс цен производителей снизится до 3,2% в этом году с 6,3% в прошлом году.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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