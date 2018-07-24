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В двух районах Волгограда отключат горячую воду с 24 и 26 июля
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В двух районах Волгограда отключат горячую воду с 24 и 26 июля 

АиФ Волгоград 55 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат горячую воду с 24 июля, а в Красноармейском — с 26 июля.
Как сообщает пресс-служба «Концессий теплоснабжения», в Краснооктябрьском районе отключение воды с 24 по 31 июля затронет дома на улицах Аэрофлотской, Бажова, Еременко, Поддубного, Титова, Триумфальной, Штеменко и проспкте Металлургов. В Красноармейском ограничение будет действовать с 26 июля по 7 августа на улицах Алийской, Героев Малой Земли, Сидорова, Судостроительной, Электростальской.
Подробный список улиц с номерами домов для обоих районов смотрите здесь.
Добавим, ограничение водоснабжения будет связано с проведением плановых ремонтных работ, которые проходят в преддверии отопительного сезона.
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