Когда и где в Казани стартует проект по раздельному сбору мусора?

Правда ли, что с 1 августа в Авиастроительном районе начнут сортировать отходы

В Авиастроительном районе Казани 1 августа стартует пилотный проект по раздельному сбору мусора.

Это одно из условий новой территориальной схемы обращения с отходами в РТ . Отходы будут сортировать в два контейнера: те, которые можно переработать, и те, которые предназначены для захоронения, сообщили в мэрии Казани.

В контейнеры с жёлтой наклейкой надо будет складывать сухие и чистые отходы: бумагу, картон, стеклянные банки и бутылки, битое стекло, пластиковые бутылки, вёдра, тазы, полиэтиленовые пакеты и плёнку, жестяные банки, крышки, аэрозольные баллоны.

В контейнеры с серой наклейкой — пищевые и мокрые отходы, а также журналы из глянцевой бумаги, пенопластовые лотки от готовых продуктов, упаковки тетрапак, пакеты от чипсов, прозрачные пищевые коробки от тортов, текстиль, обувь, ветошь. Всего в районе будет 428 контейнеров с двумя видами наклеек. Позже в Соцгороде появятся 10 экобоксов для сбора батареек, ртутных, люминесцентных энерго­сберегающих ламп, градусников.