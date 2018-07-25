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Кандидат от ЛДПР Фургал сдал подписи для регистрации на выборах главы Хабаровского края
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Кандидат от ЛДПР Фургал сдал подписи для регистрации на выборах главы Хабаровского края 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал, выдвинутый кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края от партии ЛДПР, сдал в краевую избирательную комиссию документы для регистрации на выборах главы края. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе партии.
"Листы поддержки кандидата с подписями и все необходимые для регистрации кандидатом в губернаторы Хабаровского края документы сданы", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что документы для регистрации кандидатом на пост губернатора края сдал нынешний глава региона Вячеслав Шпорт. Как сообщили ТАСС в избиркоме Хабаровского края, в список кандидатов в сенаторы от губернатора вошли действующий сенатор Александр Шишкин, ректор Хабаровского государственного университета экономики и права Юрий Плесовских и заместитель директора краевой детской библиотеки Наталья Ляшко.
В список кандидатов в сенаторы от Фургала вошли его помощник, депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова, еще один помощник Алла Шпарейчук и заведующий отделением краевой клинической психиатрической больницы Сергей Ольнев, уточнили в пресс-службе партии.
Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября. Кроме Шпорта и Фургала, в выборах планируют участвовать от КПРФ — предприниматель Анастасия Саламаха, от "Справедливой России" — председатель совета регионального отделения партии Игорь Глухов, от партии «Зеленых» — Андрей Петров.
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