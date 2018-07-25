Кандидат от ЛДПР Фургал сдал подписи для регистрации на выборах главы Хабаровского края

"Листы поддержки кандидата с подписями и все необходимые для регистрации кандидатом в губернаторы Хабаровского края документы сданы", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что документы для регистрации кандидатом на пост губернатора края сдал нынешний глава региона Вячеслав Шпорт . Как сообщили ТАСС в избиркоме Хабаровского края, в список кандидатов в сенаторы от губернатора вошли действующий сенатор Александр Шишкин , ректор Хабаровского государственного университета экономики и права Юрий Плесовских и заместитель директора краевой детской библиотеки Наталья Ляшко.

В список кандидатов в сенаторы от Фургала вошли его помощник, депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова, еще один помощник Алла Шпарейчук и заведующий отделением краевой клинической психиатрической больницы Сергей Ольнев, уточнили в пресс-службе партии.