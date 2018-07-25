Глава Хабаровского края зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора

"Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала Вячеслава Шпорта как кандидата на выборах главы региона", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Шпорт первым из всех претендентов сдал все необходимые документы.