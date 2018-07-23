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Глава Хабаровского края сдал подписи в свою поддержку на выборах
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Глава Хабаровского края сдал подписи в свою поддержку на выборах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предоставил в крайизбирком второй пакет документов, необходимый для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщается на сайте правительства края в понедельник.
"В избирком Вячеслав Шпорт предоставил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Кроме того, Вячеслав Шпорт подал сведения о трех кандидатах, один из которых в случае победы на выборах будет наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также ряд других документов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о регистрации в качестве кандидата на выборах избирательная комиссия должна принять в течение 10 дней.
Шпорт выдвинут от партии «Единая Россия» как победитель внутрипартийных праймериз.
Кроме него о своем желании баллотироваться заявили еще четыре кандидата: Андрей Петров от партии «Зеленые», Анастасия Саламаха от КПРФ, Сергей Фургал от ЛДПР и Игорь Глухов от "Справедливой России".
Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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