Уличные художники украсят стены зданий в Омске

С 27 по 29 июля на стенах семи омских зданий масштабные появятся арт-объекты от художников из разных уголков России , отмечает пресс-служба администрации Омска . Омичи смогут наблюдать в режиме онлайн, как мастера за три дня создадут объёмные картины на стенах зданий

Помимо этого 28 июля в Камергерском переулке жителей города ждёт уличное шоу «Игра в город»: лекционная площадка, выставка предметов искусства из запасников музея имени М. А. Врубеля и зеркальный зоопарк.

По мнению директора департамента общественных отношений и социальной политики городской администрации Радмилы Мартыновой, фестиваль «Стенография» наполнит городское пространство новыми красками и сюжетами, а также подарит жителям позитивное настроение в канун празднования дня рождения Омска.

Напомним, всероссийский арт-проект «Стенография» в городе реализуется в третий раз. С 2016 года на улицах мегаполиса появилось девять впечатляющих арт-объектов, а в этом году их станет на семь больше.