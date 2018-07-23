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Уличные художники украсят стены зданий в Омске
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Уличные художники украсят стены зданий в Омске 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
С 27 по 29 июля на стенах семи омских зданий масштабные появятся арт-объекты от художников из разных уголков России, отмечает пресс-служба администрации Омска. Омичи смогут наблюдать в режиме онлайн, как мастера за три дня создадут объёмные картины на стенах зданий
Помимо этого 28 июля в Камергерском переулке жителей города ждёт уличное шоу «Игра в город»: лекционная площадка, выставка предметов искусства из запасников музея имени М. А. Врубеля и зеркальный зоопарк.
По мнению директора департамента общественных отношений и социальной политики городской администрации Радмилы Мартыновой, фестиваль «Стенография» наполнит городское пространство новыми красками и сюжетами, а также подарит жителям позитивное настроение в канун празднования дня рождения Омска.
Напомним, всероссийский арт-проект «Стенография» в городе реализуется в третий раз. С 2016 года на улицах мегаполиса появилось девять впечатляющих арт-объектов, а в этом году их станет на семь больше.
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