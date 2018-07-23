Собака открыла багажный отсек идущего на посадку в Москве самолета

Собака стала причиной открытия багажного отсека пассажирского Boeing на подлете к Москве , лайнер пришлось срочно сажать, сообщил источник в службах аэропорта «Шереметьево»

«На подлете к Москве командир Boeing -737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4тыс. метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал», — передает «Интерфакс» слова источника.

Выяснилось, что в багажном отсеке из клетки сумела выбраться собака, которая непонятным образом заставила открыться переднюю створку багажного отсека. Полное открытие предотвратила автоматика.