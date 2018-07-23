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Собака открыла багажный отсек идущего на посадку в Москве самолета
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Собака открыла багажный отсек идущего на посадку в Москве самолета 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Собака стала причиной открытия багажного отсека пассажирского Boeing на подлете к Москве, лайнер пришлось срочно сажать, сообщил источник в службах аэропорта «Шереметьево».
«На подлете к Москве командир Boeing -737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4тыс. метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал», — передает «Интерфакс» слова источника.
Выяснилось, что в багажном отсеке из клетки сумела выбраться собака, которая непонятным образом заставила открыться переднюю створку багажного отсека. Полное открытие предотвратила автоматика.
Напомним, в марте в США стюардесса заставила пассажира засунуть собаку в сумку и поместить ее на багажную полку при перелете из Хьюстона в Нью-Йорк; пес умер от удушья.
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