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Свердловские энергетики всегда он-лайн с потребителями электроэнергии
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Свердловские энергетики всегда он-лайн с потребителями электроэнергии 

Уральский меридиан 28 минут назад
Фото: Уральский меридиан
«Облкоммунэнерго» повышает оперативность информирования потребителей.
Для оперативного информирования потребителей о плановых ремонтах и аварийных отключениях энергетики запустили на сайте компании новый сервис. В разделе «Потребителям» теперь можно оформить подписку, и сообщения о текущих и восстановительных работах на энергообъектах будут автоматически приходить на электронную почту абонента.
— Мы каждый день проводим планово-предупредительные ремонты 30-40 электросетевых объектов в разных городах присутствия. И всю информацию о связанных с этих отключений ресурса размещаем заранее — как на нашем сайте, так и на сайтах администраций муниципальных образований. В заявке всегда указано количество времени необходимое для проведения работ. Летом традиционно объемы больше, ремонтная кампания идет очень активно. Это позволит повысить качество, надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей, — рассказал начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
Так, сегодня на несколько часов без электроэнергии останутся жители Артемовского, Верхней Пышмы, Полевского, Тугулыма и других населенных пунктов Свердловской области. В этих муниципалитетах пройдут плановые ремонты электрооборудования — некоторые из них потребуют временного ограничения электроснабжения потребителей, часть работ пройдет без отключений. Энергетики будут менять ветхие деревянные опоры и старые провода, проводить ремонт трансформаторных подстанций.
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