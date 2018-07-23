Свердловские энергетики всегда он-лайн с потребителями электроэнергии

«Облкоммунэнерго» повышает оперативность информирования потребителей.

Для оперативного информирования потребителей о плановых ремонтах и аварийных отключениях энергетики запустили на сайте компании новый сервис. В разделе «Потребителям» теперь можно оформить подписку, и сообщения о текущих и восстановительных работах на энергообъектах будут автоматически приходить на электронную почту абонента.

— Мы каждый день проводим планово-предупредительные ремонты 30-40 электросетевых объектов в разных городах присутствия. И всю информацию о связанных с этих отключений ресурса размещаем заранее — как на нашем сайте, так и на сайтах администраций муниципальных образований. В заявке всегда указано количество времени необходимое для проведения работ. Летом традиционно объемы больше, ремонтная кампания идет очень активно. Это позволит повысить качество, надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей, — рассказал начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.