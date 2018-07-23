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В Португалии введены ограничения на сдачу жилья в аренду
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В Португалии введены ограничения на сдачу жилья в аренду 

Prian.ru 45 минут назад
Полный запрет бронирования квартир и комнат через Airbnb возможен, если будут поступать жалобы от более чем половины соседей. При этом они должны доказать факт имеющегося нарушения со стороны туристов, пишет Euronews.
В свою очередь владельцы недвижимости несут солидарную ответственность за любой ущерб, причиненный гостями во время их пребывания. Помимо этого, они должны будут делать дополнительный взнос за использование туристами общих коммунальных зон.
На сегодняшний день португальский рынок недвижимости испытывает дефицит предложений. Это провоцирует рост цен и арендных ставок на дома и квартиры.
Читайте также о ценах в стране: сколько стоит жизнь в Португалии.
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