Россия сможет производить на Ямале и Гыдане 130-140 млн тонн СПГ

"На Ямале, на Гыдане огромные запасы. По моей оценке, с учетом запасов "Газпрома" , с учетом нераспределенного фонда в этом регионе можно выйти на 130-140 млн тонн производства СПГ", — сказал он.

В «Новатэке» ранее сообщали, что компания может производить в регионе порядка 70 млн тонн СПГ в долгосрочной перспективе.

Михельсон также рассказал о планах по строительству третьего завода по сжижению природного газа. По его словам, ресурсной базой для него могут стать Северо-Обское, Штормовое либо Гыданское месторождения.