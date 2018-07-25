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Россия сможет производить на Ямале и Гыдане 130-140 млн тонн СПГ
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Россия сможет производить на Ямале и Гыдане 130-140 млн тонн СПГ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости судостроения
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ресурсы полуострова Ямал и Гыдан могут позволить России в долгосрочной перспективе производить до 130-140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"На Ямале, на Гыдане огромные запасы. По моей оценке, с учетом запасов "Газпрома", с учетом нераспределенного фонда в этом регионе можно выйти на 130-140 млн тонн производства СПГ", — сказал он.
В «Новатэке» ранее сообщали, что компания может производить в регионе порядка 70 млн тонн СПГ в долгосрочной перспективе.
Михельсон также рассказал о планах по строительству третьего завода по сжижению природного газа. По его словам, ресурсной базой для него могут стать Северо-Обское, Штормовое либо Гыданское месторождения.
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