Россия сможет производить на Ямале и Гыдане 130-140 млн тонн СПГ 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ресурсы полуострова Ямал и Гыдан могут позволить России в долгосрочной перспективе производить до 130-140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"На Ямале, на Гыдане огромные запасы. По моей оценке, с учетом запасов "Газпрома", с учетом нераспределенного фонда в этом регионе можно выйти на 130-140 млн тонн производства СПГ", — сказал он.
В «Новатэке» ранее сообщали, что компания может производить в регионе порядка 70 млн тонн СПГ в долгосрочной перспективе.
Михельсон также рассказал о планах по строительству третьего завода по сжижению природного газа. По его словам, ресурсной базой для него могут стать Северо-Обское, Штормовое либо Гыданское месторождения.