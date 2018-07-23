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3 миллиона и 41 партия. «Ямал СПГ» отгрузил трехмиллионную тонну СПГ
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3 миллиона и 41 партия. «Ямал СПГ» отгрузил трехмиллионную тонну СПГ 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Ямал СПГ» о отгрузила третий миллион тонн сжиженного природного газа с первой очереди завода. Как сообщает пресс-служба компании, трехмиллионную тонну погрузили на танкер ледового класса, это 41-я танкерная партия, отгруженная с первой очереди СПГ-завода с момента её запуска в декабре 2017 года.
В июле начался летний навигационный период на Северном морском пути, что дало возможность отправки СПГ-танкеров ледового класса Arc7 в Восточном направлении в страны АТР без ледокольной поддержки, а также использования танкеров с более низким ледовым классом.
ОАО «Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 млн тонн в год. Первая технологическая линия начала производство в 4 квартале 2017 года, отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 года. Акционеры ОАО «Ямал СПГ» — ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового Пути (9,9%).
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