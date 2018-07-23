3 миллиона и 41 партия. «Ямал СПГ» отгрузил трехмиллионную тонну СПГ

Компания «Ямал СПГ» о отгрузила третий миллион тонн сжиженного природного газа с первой очереди завода. Как сообщает пресс-служба компании, трехмиллионную тонну погрузили на танкер ледового класса, это 41-я танкерная партия, отгруженная с первой очереди СПГ-завода с момента её запуска в декабре 2017 года.

В июле начался летний навигационный период на Северном морском пути, что дало возможность отправки СПГ-танкеров ледового класса Arc7 в Восточном направлении в страны АТР без ледокольной поддержки, а также использования танкеров с более низким ледовым классом.