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Эксперт прокомментировал создание в США группы по противодействию РФ в киберпространстве
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Эксперт прокомментировал создание в США группы по противодействию РФ в киберпространстве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Заявление представителя Киберкомандования США о том, что планируется создать специальную группу по противодействию РФ в киберпространстве, прокомментировал политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, передает RT.
По его словам, в США есть двухпартийный антироссийский консенсус. В рамках консенсуса говорится о необходимости сохранения, а порой и ужесточения антироссийских санкций. Также отмечается, что Россия вмешивалась в выборы в США.
"Различные американские ветви власти и учреждения, в том числе оборонные и спецслужбы, должны на это реагировать. Одна из таких реакций — выделение бюджетов на противодействие России в киберпространстве. Это ожидаемая история", — сказал эксперт.
Противостояние между государствами, по его словам, будет переходить в киберпространство. К этому нужно подготовиться.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа расширила полномочия Киберкомандования. Теперь ведомство сможет осуществлять превентивные хакерские атаки и вторжения в компьютерные сети других стран.
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