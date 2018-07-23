Эксперт прокомментировал создание в США группы по противодействию РФ в киберпространстве

Заявление представителя Киберкомандования США о том, что планируется создать специальную группу по противодействию РФ в киберпространстве, прокомментировал политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок , передает RT.

По его словам, в США есть двухпартийный антироссийский консенсус. В рамках консенсуса говорится о необходимости сохранения, а порой и ужесточения антироссийских санкций. Также отмечается, что Россия вмешивалась в выборы в США.

"Различные американские ветви власти и учреждения, в том числе оборонные и спецслужбы, должны на это реагировать. Одна из таких реакций — выделение бюджетов на противодействие России в киберпространстве. Это ожидаемая история", — сказал эксперт.

Противостояние между государствами, по его словам, будет переходить в киберпространство. К этому нужно подготовиться.