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Эксперт оценил создание Киберкомандованием США группы по противодействию России
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Эксперт оценил создание Киберкомандованием США группы по противодействию России 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: RT на русском
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киберкомандования США о создании специальной группы по противодействию действиям России в киберпространстве.
«В США всё-таки существует двухпартийный антироссийский консенсус, достаточно жёсткий. В его рамках говорится о необходимости сохранения, а иногда и ужесточения санкций против России и о том, что было «вмешательство» России в выборы. Различные американские ветви власти и учреждения, в том числе, оборонные и спецслужбы, должны на это реагировать. Одна из таких реакций — выделение бюджетов на противодействие России в киберпространстве. Это ожидаемая история», — пояснил Бышок.
Эксперт также добавил, что противостояние между государствами в новейшее время «будет уходить в киберпространство, мы должны сами к этому готовиться и расширять эту сферу».
Ранее командующий генерал Пол Накасоне в ходе выступления на форуме по безопасности в Аспене заявил, что в Киберкомандовании США создана специальная группа по противодействию действиям России в киберпространстве.
RT на русском: последние новости
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