Эксперт оценил создание Киберкомандованием США группы по противодействию России

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киберкомандования США о создании специальной группы по противодействию действиям России в киберпространстве.

«В США всё-таки существует двухпартийный антироссийский консенсус, достаточно жёсткий. В его рамках говорится о необходимости сохранения, а иногда и ужесточения санкций против России и о том, что было «вмешательство» России в выборы. Различные американские ветви власти и учреждения, в том числе, оборонные и спецслужбы, должны на это реагировать. Одна из таких реакций — выделение бюджетов на противодействие России в киберпространстве. Это ожидаемая история», — пояснил Бышок.

Эксперт также добавил, что противостояние между государствами в новейшее время «будет уходить в киберпространство, мы должны сами к этому готовиться и расширять эту сферу».