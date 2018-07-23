Много шума из ничего: как Гудков-младший в мэры собирался

Гудков-юниор, лидер бумажной Партии перемен, бросился судиться с Мосгоризбиркомом. Комиссия отказала ему в регистрации в качестве кандидата в мэры столицы. Естественно, суд первой инстанции он проиграл, но намерен продолжить борьбу.

Все это действо, напоминающее классическую бурю в стакане воды, изначально выглядит откровенным фарсом. Да, вполне возможно, что нынешний муниципальный фильтр — сбор 110 подписей муниципалов в 110 же округах столицы, не совсем справедлив. Да, такое положение закона о столичных выборах позволяет доминирующей партии существенно сузить круг претендентов на кресло столичного градоначальника. Но, как говорится, закон суров, но это закон. Никто, в конце концов, не запрещает всеми средствами бороться за отмену такого положения, если вы воспринимаете его, как дискриминационное.

Поэтому оспаривать отказ в своей регистрации при том, что избирком следовал букве существующего закона, откровенный абсурд. И на деле вся эта околосудебная суета выглядит отчаянной попыткой привлечь к себе внимание. Не дать себя забыть на фоне уже начавшейся избирательной кампании. Дать повод для громких заявлений из серии «я остановлю эти нечестные выборы». Словом, много шума и… ничего.

Тем более, что повестка общественного интереса сейчас явно другая. Однако для представителя либеральной партии атаковать, подобно левым, поправки в пенсионный закон сродни отказу от своего идеологического первородства. Это только Навальный, некогда сторонник увеличения пенсионного возраста, что называется, в прыжке переобулся и сейчас горячий противник таких изменений.

Остается тому же Гудкову-младшему поднимать околосудебную шумиху вслед уходящему предвыборному поезду. К слову, было, например, логично, если бы такой иск подал не он, а те, кому отказали в регистрации. Ведь не только Гудкова прокатили на вороных в горизбиркоме. Было еще несколько десятков разного рода потенциальных кандидатов, включая уж совсем экзотических, которых тот же Гудков мог бы попробовать объединить в требовании зарегистрировать их, вопреки существующему правилу.

Естественно, результат в суде был бы тот же, но инициатор такой вселенской судебной жалобы выглядел не отчаянным сутяжником, как сейчас, а реальным политиком, способным выдвигать консолидирующие оппозицию инициативы. В конце концов, если не со Стерлиговым или Джигурдой, то с идеологически близкими Красовским и Яшиным, как говорится, сам Бог велел объединиться. Но и тут ничего не срослось. Даже общая неудача не позволила им преодолеть взаимную ревность и страстное желание быть единственным лидером в своей узкой политической песочнице.

У Гудкова же остаётся шанс на другие громкие заявления в стиле героя известного романа «Пролетая над гнездом кукушки»: но я хотя бы попробовал это сделать.