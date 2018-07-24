Молния убила женщину с ребенком посреди улицы в городе Донбасса

Женщина и ребенок погибли в результате удара молнией в городе Харцызск , подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Еще один человек пострадал, передает телеканал «360».

Инцидент произошел вечером 22 июля в городе Харцызск, на улице Андрея Чумака. Удар молнии попал в группу людей, находящихся на площадке бывшего кинотеатра «Русь».

В результате удара погибли два человека, в том числе девочка 2011 года рождения. Еще одного мужчину госпитализировали в терапевтическое отделение центральной городской больницы Харцызска.