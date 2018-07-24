ДНР: Солдаты ВСУ взбунтовались из-за невыплаты зарплат

В ВСУ зреет недовольство в связи с невыплатой зарплат. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, военнослужащим, проходящим службу в районе линии соприкосновения в Дондассе, денежное довольствие будет выплачиваться на два месяца позже — в связи с «тяжелым социально-экономическим положением в стране».

В связи с этим командование ВСУ в ожидании массовых акций неповиновения создает дополнительные патрули для подавления возможных беспорядков, а пока проводит разъяснительную работу. По данным ДНР, в 24-й отдельной механизированной бригаде военнослужащие уже массово отказываются выполнять приказы до получения всех положенных денег.