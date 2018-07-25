Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» раскрылись на камеру 

Для участниц городского конкурса красоты провели официальную фотосессию. Теперь с каждой из конкурсанток можно познакомиться ближе, узнав их параметры, сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал».
28 участниц и потенциальных обладательниц короны «Мисс Екатеринбург — 2018» приняли участие в официальной фотосессии проекта. С девушками третий год подряд плотно работает известный в Екатеринбурге и России фотограф Игорь Усенко. Сейчас на официальном сайте проекта на вкладке «Участницы» можно ближе познакомиться с каждой из конкурсанток и узнать их параметры (возраст, рост и вес), кликнув на фотокарточку.
До финала конкурса «Мисс Екатеринбург» остается чуть больше двух недель. За это время конкурсантки проходят различные мастер-классы, чтобы достойно показать себя на сцене. Каждая из участниц, дошедшая до финала, получит призы в разных номинациях, в том числе и «Приз зрительских симпатий». К слову, сегодня участницы продемонстрируют специальную форму от дизайнера Дмитрия Шишкина.
Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» состоится 10 августа на сцене ЦК «Урал».