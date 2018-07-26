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Претенденток на корону «Мисс Екатеринбург» стало меньше
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Претенденток на корону «Мисс Екатеринбург» стало меньше 

АиФ Урал 52 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Главный городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург» убавился на одну участницу — теперь в проекте участвует 27 претенденток, сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
О том, что проект покинет одна из конкурсанток, стало известно накануне, когда девушки посетили швейный цех портновской мануфактуры екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина. На мероприятие пришли 27 претенденток на корону «Мисс Екатеринбург» вместо 28. Информацию о том, что проект скорее всего убавится на одну из участниц, подтвердила «АиФ-Урал» вчера и директор конкурса Светлана Петракова, отметив, что девушка сама приняла такое решение.
«В этом году мы решили не проводить перед финалом стадию отсеивания и отказались от рейтингов и голосований. Но в финале конкурса обязательно проведем голосование в зале на приз зрительских симпатий», — добавила Светлана Петракова.
Сегодня информация об уходе одной из девушек подтвердилась: на официальном сайте проекта на вкладке «Участницы» осталось 27 претенденток. К слову, сегодня стало известно, кто станет ведущим главного шоу в рамках празднования Дня города в Екатеринбурге. Им станет актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Напомним, что в прошлом году «Мисс Екатеринбург» вел Александр Олешко.
До финала «Мисс Екатеринбург — 2018» осталось ровно две недели. Девушки ежедневно готовятся к конкурсу, участвуя в занятиях по мастерству речи, вокалу, красивой походке и спортивной подготовке. В пятницу участницы конкурса примут участие в парусной регате на озере Таватуй, а в субботу посетят футбольный матч «Урала» с «Анжи» на стадионе «Екатеринбург Арена».
Финал конкурса состоится 10 августа на площадке ЦК «Урал».
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