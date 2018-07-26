Претенденток на корону «Мисс Екатеринбург» стало меньше

Главный городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург » убавился на одну участницу — теперь в проекте участвует 27 претенденток, сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал»

О том, что проект покинет одна из конкурсанток, стало известно накануне, когда девушки посетили швейный цех портновской мануфактуры екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина . На мероприятие пришли 27 претенденток на корону «Мисс Екатеринбург» вместо 28. Информацию о том, что проект скорее всего убавится на одну из участниц, подтвердила «АиФ-Урал» вчера и директор конкурса Светлана Петракова, отметив, что девушка сама приняла такое решение.

«В этом году мы решили не проводить перед финалом стадию отсеивания и отказались от рейтингов и голосований. Но в финале конкурса обязательно проведем голосование в зале на приз зрительских симпатий», — добавила Светлана Петракова.

Сегодня информация об уходе одной из девушек подтвердилась: на официальном сайте проекта на вкладке «Участницы» осталось 27 претенденток. К слову, сегодня стало известно, кто станет ведущим главного шоу в рамках празднования Дня города в Екатеринбурге. Им станет актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков . Напомним, что в прошлом году «Мисс Екатеринбург» вел Александр Олешко

До финала «Мисс Екатеринбург — 2018» осталось ровно две недели. Девушки ежедневно готовятся к конкурсу, участвуя в занятиях по мастерству речи, вокалу, красивой походке и спортивной подготовке. В пятницу участницы конкурса примут участие в парусной регате на озере Таватуй, а в субботу посетят футбольный матч «Урала» с «Анжи» на стадионе «Екатеринбург Арена».

Финал конкурса состоится 10 августа на площадке ЦК «Урал».