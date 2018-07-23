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«Мисс Екатеринбург» стала третьей на всероссийском конкурсе красоток
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«Мисс Екатеринбург» стала третьей на всероссийском конкурсе красоток 

АиФ Урал 42 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Победительница «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова стала третьей на всероссийском конкурсе красавиц. Уралочка получила звание второй вице-мисс, об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал».
О победе уральской красавицы в конкурсе «Мисс Туризм России» сообщила директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова на своей странице в «Facebook»: «Прекрасная новость! Делюсь и горжусь! Наша Мисс Екатеринбург-2017 Анастасия Каунова стала Второй Вице-Мисс Туризм России. Один из старейших и уважаемых конкурсов красоты. Настя — молодец, боец и красавица!».
Сама Анастасия свою победу в конкурсе прокомментировала лаконично. «Спасибо за такой чудесный конкурс! Все было здоров», — написала красавица на своей странице в «Instagram».
Конкурс «Мисс Туризм России» проходил в Чебоксарах с 17 по 22 июля. Участие в нем принимали 29 красавиц в возрасте от 16 до 24 лет.
Финал конкурса Мисс Туризм России 2018, Спасибо всем нашим потрясающим участницам, поздравляем победительниц 1— Татарстан @kamilla_khusainova, 2— Волгоград @violetta_milovanova, 3— Екатеринбург @n.kaunova #misstourismrussia2018 #Chuvashia #volgamodels
Публикация от Miss Tourism Russia (@misstourism_russia) 22 Июл 2018 в 2:44 PDT
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