Красавицы «Мисс Екатеринбург» оказались «на стиле» в микрорайоне ЖБИ

Екатеринбурге участниц главного городского конкурса красоты приодели в фирменную одежду от дизайнера Дмитрия Шишкина , специально сшитую для проекта. Девушки так активно дефилировали во дворе цеха на ЖБИ, что местные старушки вызвали полицию, сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал»

28 участниц главного городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» приодели в фирменную спортивную одежду от дизайнера Дмитрия Шишкина. По его словам в этом году, организаторы конкурса решили не обновлять дизайн, созданной еще в прошлом году линейку одежды. Но в следующем — ее, скорее всего, ждет ребрендинг.

«Красный является фирменным стилем «Мисс Екатеринбург», и директор конкурса Светлана Петракова попросила оставить яркие цвета. Костюмы сделаны из итальянской технологичной ткани — это хлопок с добавлением синтетики. Ткань эластичная и дышащая, подходит, как для тренировок и активного спорта, так и для городской повседневной жизни. Я заметил, что участницы «Мисс Екатеринбург» ходят в этих костюмах не только на время конкурса. К примеру, на ИННОПРОМе я встретил Анастасию Каунову (победительница «Мисс Екатеринбург — 2017» — Ред.) именно в таком костюме», — рассказывает Дмитрий Шишкин.

Производственная площадка, где создаются костюмы для проекта, находится в микрорайоне ЖБИ. Здесь шьют одежду не только для «Мисс Екатеринбург». В целом — это цех по пошиву именно спортивной одежды. «Это второй по счету цех нашей мануфактуры. Я на протяжении 10 лет создаю классику, и в центре города на улице Горького у нас располагается портновская мануфактура. Сейчас строим третий цех, нацеленный на создание повседневной одежды в стиле casual», — признается дизайнер.

По его словам, тут же создается одежда и для спортивного бренда РМК — RCC Boxing Promotions, новая коллекция которого была представлена на ИННОПРОМе и боях с участием Александра Емельяненко . «РМК у нас на Урале один из лучших заказчиков — стабильные, хорошие объемы. А так, 90% заказов приходит из Москвы . Дело в том, что мы не дешевые, нам нужны объемы, мы не работаем по чуть-чуть. А большие деньги и объемы есть только в Москве», — резюмирует Дмитрий Шишкин.

Основные идеи по костюмам «Мисс Екатеринбург» предлагает директор конкурса Светлана Петракова, а затем их отрисовывает дизайнер для окончательного согласования. Сегодня участницы конкурса оказались настолько довольны новой формой, что вышли на улицу подефилировать на ярком солнце. К слову, это не понравилось местным старушкам, сидящим во дворе и разглядывающим позирующих красавиц. К месту приехала машина наряда ППС. «Жалуются тут на вас, что газоны топчете», — поинтересовался представитель правоохранительных органов . Но после выяснения всех обстоятельств, полицейские признались, что у них начало рябить в глазах от увиденной красоты, пожелали девушкам удачи и отправились дальше.

«Все участницы конкурса — в основном студентки из разных вузов города. Некоторые из них приехали из области. В этом году мы решили не проводить перед финалом стадию отсеивания и отказались от рейтингов и голосований. Но в финале конкурса обязательно проведем голосование в зале на приз зрительских симпатий», — отмечает директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.

Девушкам действительно оказывается непросто перед финалом. Ежедневно с ними работают специалисты по речи, этике, вокалу, фитнес-тренеры — ежедневный график заполнен под завязку. К примеру, сразу после примерки новых костюмов от Дмитрия Шишкина у девушек начинаются занятия с часа дня, затем обед и… снова занятия до шести часов вечера. «Рабочий день для нас начинается обычно с 10 часов утра и до вечера. Не все успевают, некоторые опаздывают. Надо признаться, это большой опыт лично для меня. Я не думаю, что в повседневной жизни каждый день бы ходила в спортзал или другие занятия. Для нас это стимул, и это невероятно классно!» — говорит участница одна из участниц Полина Казанцева

К слову, многих девушек, которые в Екатеринбург приехали из области, активно поддерживают на малой родине, например, организуют группы поддержки в социальных сетях. К примеру, жители Первоуральска активно поддерживают невероятно рыжеволосую конкурсантку Галину Буйкевич. «Я знаю об этом! Это чувствуется! И настолько приятно», — откровенничает красавица.