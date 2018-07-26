В Россию из Сирии вернулись около 200 военных полицейских

"Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок Северной Осетии ", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что по итогам выполнения спецзадач руководство военной полиции от лица МО РФ поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные за пределами России при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гумкоридоров в зонах деэскалаций.

Сообщается, что в ходе торжественного мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды. В Дагестане военнослужащих встречали представители администрации и духовенства, командование воинской части, семьи и юнармейцы. На плацу воинской части школьники развернули приветственные плакаты и украсили трибуну с гостями разноцветными воздушными шарами.

Прибывших домой военнослужащих приветствовали приглашенные гости и ветераны района. В свою очередь, муниципальный творческий коллектив исполнил перед зрителями несколько национальных танцевальных номеров.

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