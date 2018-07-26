В Россию из Сирии вернулись около 200 военных полицейских 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Около 200 военных полицейских вернулись в Россию из Сирии, сообщает в четверг Минобороны России.
"Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что по итогам выполнения спецзадач руководство военной полиции от лица МО РФ поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные за пределами России при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гумкоридоров в зонах деэскалаций.
Сообщается, что в ходе торжественного мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды. В Дагестане военнослужащих встречали представители администрации и духовенства, командование воинской части, семьи и юнармейцы. На плацу воинской части школьники развернули приветственные плакаты и украсили трибуну с гостями разноцветными воздушными шарами.
Прибывших домой военнослужащих приветствовали приглашенные гости и ветераны района. В свою очередь, муниципальный творческий коллектив исполнил перед зрителями несколько национальных танцевальных номеров.
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