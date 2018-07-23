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Башар Асад встретится с семьями погибших в Сирии российских военных
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Башар Асад встретится с семьями погибших в Сирии российских военных 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В понедельник, 23 июля в Дамаск прилетели пять семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории CAP. Сегодня их встретит президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма. По информации РИА Новости, делегация из России посетит авиабазу Хмеймим, возложит цветы к могилам Неизвестного солдата и памятнику российским военнослужащим и передаст гуманитарную помощь детей-сирот в местный интернат.
Помимо главы республики, родственников российских героев примут Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х и Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун. Организацию поездки взяли на себя ветераны из «Боевого братства» и ряд политических организаций России.
Ранее Пятый канал рассказывал, как российская авиация доставила в Сирию партию гуманитарного груза из Франции.
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