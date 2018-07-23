Башар Асад встретится с семьями погибших в Сирии российских военных

В понедельник, 23 июля в Дамаск прилетели пять семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории CAP. Сегодня их встретит президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма. По информации РИА Новости, делегация из России посетит авиабазу Хмеймим, возложит цветы к могилам Неизвестного солдата и памятнику российским военнослужащим и передаст гуманитарную помощь детей-сирот в местный интернат.

Помимо главы республики, родственников российских героев примут Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х и Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун. Организацию поездки взяли на себя ветераны из «Боевого братства» и ряд политических организаций России.