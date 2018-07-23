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Понедельник начался с холодного душа: тюменцев не предупредили о массовом отключении горячей воды
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Понедельник начался с холодного душа: тюменцев не предупредили о массовом отключении горячей воды 

72.ru 46 минут назад
Фото: 72.ru
Временные неудобства связаны с переустройством тепломагистрали на улице Мельникайте
Утро понедельника для многих тюменцев оказалось не добрым. Жители центральной части города и Заречных микрорайонов ждало внеплановое отключение горячей воды.
— Живу на Ленина. О возможных перебоях с горячей водой управляющая компания не предупреждала, поэтому ледяная вода вместо горячей стала утром в понедельник неприятным сюрпризом. Пропускала полчаса, думая, что вода просто за ночь остыла (такое бывает периодически, но обычно за 3-5 минут вода пробегает и становится горячей). На работе коллега, которая живет на улице Хохрякова, рассказала, что у них сегодня утром была такая же беда. И тоже никто не предупреждал. Странно, что УК и ресурсоснабжающая организация не удосужились повесить объявления на подъездах, ведь о грядущих отключениях наверняка было известно заранее — решение о переносе тепломагистрали принималось не сегодня утром, и не в выходные, — рассказала 72.ru тюменка. О предстоящем переносе тепломагистрали, как выяснилось позже, ГУС предупредил в пятницу, 20 июля. Но время в отправленной в администрацию и УСТЭК информации было указано неправильно. Сообщение о том, что сегодня, 23 июля, с 23:00 возможны временные перебои появилось на сайте администрации Тюмени заблаговременно — в 9:18, но по факту горячей воды в тюменских многоэтажках не было уже с раннего утра.
— В зону ограничения подачи горячего водоснабжения включены объекты Заречной и Центральной частей города, — рассказали 72.ru в компании УСТЭК.
Необходимость переноса тепломагистрали возникла в связи с реконструкцией улицы Мельникайте и строительством развязки на Дамбовской.
— В связи с проведением работ возможны перебои с горячей водой в домах на улицах Жигулевской, Щорса, Хабаровской и в Заречных микрорайонах. Снижение параметров водоснабжения возможно также в Центральном округе, в границах улиц Челюскинцев, Запольной, Льва Толстого, Комбинатской и Товарного шоссе. Перебои возможны до конца рабочей недели. Полное восстановление параметров ожидается к 23:00 пятницы, 27 июля, — рассказали в ГУС Тюменской области.
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