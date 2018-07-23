Понедельник начался с холодного душа: тюменцев не предупредили о массовом отключении горячей воды

Временные неудобства связаны с переустройством тепломагистрали на улице Мельникайте

Утро понедельника для многих тюменцев оказалось не добрым. Жители центральной части города и Заречных микрорайонов ждало внеплановое отключение горячей воды.

— Живу на Ленина. О возможных перебоях с горячей водой управляющая компания не предупреждала, поэтому ледяная вода вместо горячей стала утром в понедельник неприятным сюрпризом. Пропускала полчаса, думая, что вода просто за ночь остыла (такое бывает периодически, но обычно за 3-5 минут вода пробегает и становится горячей). На работе коллега, которая живет на улице Хохрякова, рассказала, что у них сегодня утром была такая же беда. И тоже никто не предупреждал. Странно, что УК и ресурсоснабжающая организация не удосужились повесить объявления на подъездах, ведь о грядущих отключениях наверняка было известно заранее — решение о переносе тепломагистрали принималось не сегодня утром, и не в выходные, — рассказала 72.ru тюменка. О предстоящем переносе тепломагистрали, как выяснилось позже, ГУС предупредил в пятницу, 20 июля. Но время в отправленной в администрацию и УСТЭК информации было указано неправильно. Сообщение о том, что сегодня, 23 июля, с 23:00 возможны временные перебои появилось на сайте администрации Тюмени заблаговременно — в 9:18, но по факту горячей воды в тюменских многоэтажках не было уже с раннего утра.

— В зону ограничения подачи горячего водоснабжения включены объекты Заречной и Центральной частей города, — рассказали 72.ru в компании УСТЭК.

Необходимость переноса тепломагистрали возникла в связи с реконструкцией улицы Мельникайте и строительством развязки на Дамбовской.