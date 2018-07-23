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В Алтайском крае и Республике Алтай жители пьют чистую качественную воду?
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В Алтайском крае и Республике Алтай жители пьют чистую качественную воду? 

АиФ — Алтай 49 минут назад
Федеральный Роспотребнадзор отнёс Алтайский край и Республику Алтай к числу регионов с качественной питьевой водой.
Ведомство составило рейтинг обеспеченности населения чистой водой по регионам и указало, где выявлено больше всего проблем с качеством питьевой воды.
На Алтае все источники централизованного питьевого водоснабжения полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. К числу благополучных регионов отнесены также Санкт-Петербург, Республики Адыгея, Марий Эл, Мордовия, Севастополь, Камчатка, Ставрополье и Оренбургская область.
В рейтинге обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, лидируют Москва и Санкт-Петербург, где доступ к ней имеет каждый. Обеспеченность питьевой водой на Алтае — 99%. Вероятно, на ситуацию влияет наличие в Алтайском крае населённых пунктов с затруднённым водоснабжением. Таких как Саратовка в Рубоцвском районе. Или село Усть-Журавлиха в Первомайском районе, где жители уже месяц живут без воды из-за проблем с водопроводными сетями.
Похвалив воду, Роспотребнадзор назвал Алтайский край в числе регионов, где превышено содержание фтора и его соединений в атмосферном воздухе населённых пунктов. Нормы по фтору превышены в 3,61%, в пробах, взятых в крае, что в два раза больше, чем в пробах, взятых по всей стране.
К слову, Роспотребнадзор Алтайского края выявил в прошлом году 27 районов, где питьевая вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. Самый высокий уровень некачественной воды был отмечен в Крутихинском, Солтонском, Павловском, Бийском, Шелаболихинском, Тюменцевском, Мамонтовском и Целинном районах. Именно там больше трети питьевой воды сложно назвать хорошей по всем показателям. Основными причинами низкого качества питьевой воды стали факторы природного характера — к примеру, повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца. А также низкое или критическое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.
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