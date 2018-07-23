Глеб Никитин: «Народное голосование пройдет на портале „Команда правительства“ 23-29 июля» 

Народное голосование пройдет на портале «Команда правительства» 23-29 июля. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
На портале будут размещены видеопрезентации участников, претендующих на включение в резерв управленческих кадров региона. К голосованию допущены 100 лучших по мнению экспертной комиссии кандидатов.
«Для голосования пользователям необходимо будет авторизоваться на портале через аккаунт в одной из социальных сетей — Вконтакте, Facebook или Одноклассники. По результатам этапа участники получат дополнительные баллы, а по итогам всех конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Нижегородской области будут включены 30 человек», — рассказал Глеб Никитин.
Напомним, что презентация программы «Команда правительства», о которой глава Нижегородской области доложил Президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 25 лет, с наличием профессионального стажа не менее 5-ти лет и управленческого стажа не менее 3-х лет, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.