Ещё
В Иркутске перекроют ряд важных улиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

В Иркутске перекроют ряд важных улиц 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Асфальт на улице Аргунова в Иркутске будут переделывать. В ходе проверки качества дорожного покрытия был выявлен ряд недостатков. Об этом сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства, начальник департамента дорожной деятельности Андрей Пономарев.
Из 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна контролирующая организация не приняла свыше 2 тысяч. В первую очередь, замечания касаются ровности верхнего слоя асфальта. Кроме того, по словам специалистов-дорожников, разрыв в уровне новой дороги не должен превышать 6 мм, однако в некоторых местах он достигает 3 см. Подрядчику направлена карта с указанием участков, которые необходимо переделать. Основной — на перекрестке улиц Сергеева и Аргунова. Ремонт здесь выполняется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
«На этом участке подрядчик, во-первых, не уложился в график работ, в итоге асфальт положили утром, устроив серьезный транспортный затор. И самое главное — основной поток машин, в том числе грузовых, пошел по еще не застывшему покрытию, естественно, оно деформировалось. Если бы работы велись в графике, он успел бы остыть и затвердеть», — прокомментировал заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев.
Как заверил подрядчик, асфальтовое покрытие на этом участке заменят в ближайшее время. После исправления недостатков подрядчиком специалисты-контролеры проверят толщину дорожного покрытия — она должна быть не менее 5 см. Кроме этого, исследуют плотность асфальта и дорожного основания. Если по всем показателям дорога пройдет проверку, подрядчик будет наносить окончательную разметку. Все работы по этому объекту должны быть завершены до конца июля.
Кроме того, в связи с ремонтными работами перероют улицу Гашека. До 21 часа 30 июля проезд на участке улицы Гашека от улицы Марата до улицы 5-й Армии перекроют из-за проведения новой сети водоснабжения и канализации.
Движение транспорта по улице Октябрьской Революции также ограничат. Здесь до сегодняшнего вечера будет частично закрыт проезд в районе дома №1. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сети ливневой канализации.
Проезд по 20-му Советскому переулку также будет закрыт до 17 часов 3 августа. На участке от улицы Розы Люксембург до улицы Баумана будут вестись аварийные ремонтные работы на сетях ливневой канализации.
Ранее мэр Иркутска поручил подрядчикам быстрее снять ограничения с дорог города и сократить сроки дорожного ремонта без ущерба качеству. Глава столицы Иркутской области Дмитрий Бердников пообщался с подрядчикам во время рабочей проверки пяти иркутских улиц. В частности, мэр Иркутска отметил, что дорожные работы на объездной дороге в микрорайоне Юбилейный необходимо завершить до начала сентября, точнее в середине августа.
«Этот транспортный узел имеет большое значение. Поток автомобилей идет с садоводств, к сентябрю трафик на этой трассе вырастет в разы. Необходимо создавать как можно меньше неудобств иркутянам. Погода сейчас позволяет ускориться в работах без потери качества, поэтому необходимо приложить максимальные усилия, чтобы закончить весь запланированный объем работ за две недели до сентября», — сообщил в беседе с подрядчиками мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Стивен Мнучин: США готовы снять санкции с российского алюминиевого гиганта Птичий грипп зафиксирован на ростовском «Евродоне» Колорадские жуки вновь атаковали Коми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве51
Недовольству россиян в соцсетях положат конец164
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»772
Украинскую певицу затравили за любовь к России41
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение