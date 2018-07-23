В Иркутске перекроют ряд важных улиц

Асфальт на улице Аргунова в Иркутске будут переделывать. В ходе проверки качества дорожного покрытия был выявлен ряд недостатков. Об этом сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства, начальник департамента дорожной деятельности Андрей Пономарев.

Из 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна контролирующая организация не приняла свыше 2 тысяч. В первую очередь, замечания касаются ровности верхнего слоя асфальта. Кроме того, по словам специалистов-дорожников, разрыв в уровне новой дороги не должен превышать 6 мм, однако в некоторых местах он достигает 3 см. Подрядчику направлена карта с указанием участков, которые необходимо переделать. Основной — на перекрестке улиц Сергеева и Аргунова. Ремонт здесь выполняется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«На этом участке подрядчик, во-первых, не уложился в график работ, в итоге асфальт положили утром, устроив серьезный транспортный затор. И самое главное — основной поток машин, в том числе грузовых, пошел по еще не застывшему покрытию, естественно, оно деформировалось. Если бы работы велись в графике, он успел бы остыть и затвердеть», — прокомментировал заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев

Как заверил подрядчик, асфальтовое покрытие на этом участке заменят в ближайшее время. После исправления недостатков подрядчиком специалисты-контролеры проверят толщину дорожного покрытия — она должна быть не менее 5 см. Кроме этого, исследуют плотность асфальта и дорожного основания. Если по всем показателям дорога пройдет проверку, подрядчик будет наносить окончательную разметку. Все работы по этому объекту должны быть завершены до конца июля.

Кроме того, в связи с ремонтными работами перероют улицу Гашека. До 21 часа 30 июля проезд на участке улицы Гашека от улицы Марата до улицы 5-й Армии перекроют из-за проведения новой сети водоснабжения и канализации.

Движение транспорта по улице Октябрьской Революции также ограничат. Здесь до сегодняшнего вечера будет частично закрыт проезд в районе дома №1. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сети ливневой канализации.

Проезд по 20-му Советскому переулку также будет закрыт до 17 часов 3 августа. На участке от улицы Розы Люксембург до улицы Баумана будут вестись аварийные ремонтные работы на сетях ливневой канализации.

Ранее мэр Иркутска поручил подрядчикам быстрее снять ограничения с дорог города и сократить сроки дорожного ремонта без ущерба качеству. Глава столицы Иркутской области Дмитрий Бердников пообщался с подрядчикам во время рабочей проверки пяти иркутских улиц. В частности, мэр Иркутска отметил, что дорожные работы на объездной дороге в микрорайоне Юбилейный необходимо завершить до начала сентября, точнее в середине августа.

«Этот транспортный узел имеет большое значение. Поток автомобилей идет с садоводств, к сентябрю трафик на этой трассе вырастет в разы. Необходимо создавать как можно меньше неудобств иркутянам. Погода сейчас позволяет ускориться в работах без потери качества, поэтому необходимо приложить максимальные усилия, чтобы закончить весь запланированный объем работ за две недели до сентября», — сообщил в беседе с подрядчиками мэр Иркутска Дмитрий Бердников.