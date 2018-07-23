Как древние греки попали в Башкирию? 

Отличительный знак откопали буквально в одном из бесчисленных огородов Нуримановского района. Находку вполне можно было перепутать с обычным мусором и выбросить за ограду, если бы не надписи на греческом и гордый профиль в лаврах.
— Нашли мы с мамой на грядке с луком такую вот железку. Что да кто там — не знаю. Даже, Гугл не помог, представляете?! — написал у себя на страничке в facebook Рустем Кабиров. На призыв вскоре откликнулись историки. Так, сотрудник Башкирского государственного университета, специалист по античной истории Евгений Круглов высказал предположение, что это древнегреческая награда. Возможно, ею отличали «полководцев» диких племён, охранявших границы государства в 145-147 годах н.э. А пока Рустем Кабиров продолжает собирать информацию по медальону, и думает, что же с ним делать дальше…