Как древние греки попали в Башкирию?

Отличительный знак откопали буквально в одном из бесчисленных огородов Нуримановского района. Находку вполне можно было перепутать с обычным мусором и выбросить за ограду, если бы не надписи на греческом и гордый профиль в лаврах.