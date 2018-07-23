Вологжанин попался на продаже поддельных диагностических карт

Больше 20 поддельных диагностических карт продал вологжанин. Он выдавал документ автовладельцам, которые даже не проходили технический осмотр машины. О данном нарушении вологжане сообщили в прокуратуру , сотрудники которой провели проверку.

Злоумышленником оказался 38-летний вологжанин. Он не только продавал диагностические карты, но и вносил сведения в единую автоматизированную информационную систему. При этом указывал ложные сведения, что автомобили проходили ТО.