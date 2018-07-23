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Вологжанин попался на продаже поддельных диагностических карт
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Вологжанин попался на продаже поддельных диагностических карт 

Вологда.рф 54 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Больше 20 поддельных диагностических карт продал вологжанин. Он выдавал документ автовладельцам, которые даже не проходили технический осмотр машины. О данном нарушении вологжане сообщили в прокуратуру, сотрудники которой провели проверку.
Злоумышленником оказался 38-летний вологжанин. Он не только продавал диагностические карты, но и вносил сведения в единую автоматизированную информационную систему. При этом указывал ложные сведения, что автомобили проходили ТО.
По результатам проверки прокуратура передала информацию в следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие указанных услуг требованиям безопасности». Расследование продолжается.
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