Вологжанин попался на продаже поддельных диагностических карт 

Больше 20 поддельных диагностических карт продал вологжанин. Он выдавал документ автовладельцам, которые даже не проходили технический осмотр машины. О данном нарушении вологжане сообщили в прокуратуру, сотрудники которой провели проверку.
Злоумышленником оказался 38-летний вологжанин. Он не только продавал диагностические карты, но и вносил сведения в единую автоматизированную информационную систему. При этом указывал ложные сведения, что автомобили проходили ТО.
По результатам проверки прокуратура передала информацию в следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие указанных услуг требованиям безопасности». Расследование продолжается.