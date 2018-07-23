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Судьба ЦНИИмаша, где ФСБ нашла шпионов, может решиться во вторник
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Судьба ЦНИИмаша, где ФСБ нашла шпионов, может решиться во вторник 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вопрос о структурных изменениях в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш и смене его руководства может быть рассмотрен во вторник, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сейчас находится в Сочи, завтра он будет на рабочем месте. Какие-либо возможные изменения в структуре или дополнительные постановки задач могут быть приняты с завтрашнего дня", — рассказал он.
Тогда же, по его словам, будет решаться вопрос о возможных кадровых изменениях в руководстве ЦНИИмаш. «На сегодняшний день никаких кадровых изменений нет», — рассказал он.
Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, с обыском пришли и к директору исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрию Пайсону, впоследствии подавшему в отставку.
По данным «Коммерсанта», ФСБ считает, что из института «сливались» секретные данные о гиперзвуковых разработках.
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