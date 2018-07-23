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В Алтайском крае проходил Национальный лесной форум?
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Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

В Алтайском крае проходил Национальный лесной форум? 

АиФ — Алтай 54 минуты назад
Здесь нагляднее, как вырубают реликтовые леса?
А вот по мнению замдиректора Департамента госполитики в сфере лесных отношений и охотничьего хозяйства Минприроды РФ Андрея Филатова, наш край — достойная площадка для проведения Национального лесного форума. Аргументация чиновника следующая: «…весь охотничий мир России и сопредельных государств всегда считал и заслуженно считает Алтайский край жемчужиной в охотничьем ожерелье России… В пустых охотугодьях очень сложно что-то добыть, тем более добыть трофейных животных. Поэтому столь высокая репутация Алтайского края в охотничьем мире является результатом системной многолетней и многоплановой работы. В том числе и по сохранению охотничьих ресурсов, по гармонизации лесного и охотничьего хозяйства, по воспроизводству охотничьих ресурсов. Питомник редких птиц «Алтай Фалькон», который мы посетили в первый день работы Национального лесного форума, — это одна из важных составляющих работы по сохранению животного мира. Приятно, что с краснокнижными и не только птицами работают с таким вниманием и трепетом. Такие центры, в которых занимаются реинтродукцией и реабилитацией животных, показывают внимание власти и общественности к тем проблемам, которые у нас существуют не только в охотничьем хозяйстве, но и в сохранении дикой природы».
АиФ — Алтай: последние новости
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