Народное голосование стартовало на портале «Команда правительства»

Глеб Никитин. Народное голосование пройдет на портале «Команда правительства» с 23 по 29 июля, сообщил глава Нижегородской области

На портале будут размещены видеопрезентации претендентов на включение в резерв управленческих кадров региона. К голосованию допущены 100 участников, которые прошли отбор экспертной комиссии. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале через аккаунт в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» или «Одноклассники».

«По результатам этапа участники получат дополнительные баллы, а по итогам всех конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Нижегородской области будут включены 30 человек», — сообщил Глеб Никитин.

Напомним, что портал «Команда правительства» — это цифровое решение по подбору, оценке и развитию управленческих кадров.