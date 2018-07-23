Народное голосование стартовало на портале «Команда правительства» 

Народное голосование пройдет на портале «Команда правительства» с 23 по 29 июля, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
На портале будут размещены видеопрезентации претендентов на включение в резерв управленческих кадров региона. К голосованию допущены 100 участников, которые прошли отбор экспертной комиссии. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале через аккаунт в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» или «Одноклассники».
«По результатам этапа участники получат дополнительные баллы, а по итогам всех конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Нижегородской области будут включены 30 человек», — сообщил Глеб Никитин.
Напомним, что портал «Команда правительства» — это цифровое решение по подбору, оценке и развитию управленческих кадров.
Участниками программы по формированию коллектива управленцев смогут стать граждане России в возрасте от 25 до 50 лет, с высшим образованием, отсутствием судимости и наличием управленческого стажа не менее трех лет, место жительства значения не имеет. После регистрации на портале участники программы пройдут различные тесты, например, на знание русского языка, географии, на уровень IQ и математические способности.