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На нижегородском портале «Команда правительства» стартует голосование
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На нижегородском портале «Команда правительства» стартует голосование 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Народное голосование по выбору новых управленцев пройдет на портале «Команда правительства» в Нижегородской области 23-29 июля, сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на главу Нижегородской области Глеба Никитина.
Презентация программы по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти «Команда правительства» состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. На портале зарегистрировались более 10 тысяч пользователей. Четверть из них, отобранных по результатам заполнения биографической анкеты, проходили тестирование. Более тысячи человек, успешно справившихся с ним, прошли в третий этап конкурсного отбора.
"На портале «Команда правительства» размещены видеопрезентации участников, претендующих на включение в резерв управленческих кадров региона. К голосованию допущены 100 лучших, по мнению экспертной комиссии, кандидатов. Для голосования пользователям необходимо авторизоваться на портале через аккаунт в одной из социальных сетей — Вконтакте, Facebook или Одноклассники. По результатам этапа участники получат дополнительные баллы, а по итогам всех конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Нижегородской области будут включены 30 человек", — приводит пресс-служба слова Никитин.
Участниками программы «Команда правительства» могут стать граждане России с высшим образованием в возрасте от 25 лет с профессиональным стажем не менее пяти лет и управленческим стажем не менее трех лет, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.
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