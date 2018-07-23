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Вся в папу: Надежда Михалкова показала трогательное фото с отцом
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Вся в папу: Надежда Михалкова показала трогательное фото с отцом 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Знаменитое семейство Михалковых считается примером для многих поклонников артистов. Пользователи считают, что режиссер Никита Михалков воспитал достойную смену: почти все его дети пошли по стопам знаменитого отца и стали довольно востребованными артистами, которые активно снимаются в кино и занимаются творчеством.
Накануне вечером актриса Надежда Михалкова опубликовала в своем микроблоге редкий снимок с отцом. Она выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой позирует с Никитой Сергеевичем. «Люблю папу», — коротко подписала кадр Надежда.
Поклонники сразу же принялись обсуждать семейный портрет. Пользователи в очередной раз убедились, что Надежда очень похожа на своего знаменитого отца.
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«Такого человека и не любить, было бы просто грешно! У вас вся семья классная, вы наша гордость, ребята!», «Уважаю вашего папу!», «Вы очень похожи», «Сразу видно, папина дочка», «Такого папу нельзя не любить!» — писали в комментариях поклонники.
Отметим, что дети Никиты Сергеевича очень дружны. Несмотря на то, что наследники режиссера давно выросли и обзавелись собственными семьями и успевают не только строить успешную карьеру, но и личные взаимоотношения. При этом наследники режиссера все же находят время, чтобы провести его друг с другом. Так, Надежда часто выкладывает совместные снимки с сестрой Анной. У поклонников складывается впечатление, что родственницы почти не разлучаются.
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