Надежда Михалкова показала трогательное фото с папой

Актриса поделилась редким фотоснимком.

Надежда Михалкова порадовала своих многочисленных поклонников новой фотографией в личном блоге. Актриса опубликовала снимок со своим знаменитым отцом, режиссером и актером Никитой Михалковым

Люблю папу,

— лаконично подписала размещенный кадр звезда.

Поклонники моментально оживились: «И мы обожаем вашего папу, и маму тоже, и сестра у вас замечательная, и братья!», «И я его люблю, так и передайте», «Папа и дочка! Счастье», «Как вы похожи с ним! И оба замечательные! И здорово, что в вашей семье есть те ценные устои воспитания, которыми пронизаны все ваши теплые семейные отношения», «Я вашего папу то же люблю, потрясающий режиссер и актер», — комментируют пользователи Сети.

Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova)

22 Июл 2018 в 11:14 PDT Напомним, 72-летний кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков четырежды отец. Сын Степан родился у знаменитости в 1966 году, в отношениях с первой супругой, актрисой Анастасией Вертинской . В браке с Татьяной Михалковой на свет появились дочь Анна (1974), сын Артем (1975), Надежда (1986).

Кроме того, у Михалкова подрастают уже десять внуков. Дети Степана от первого брака — Александра (1992), Василий (1999), Пётр (2002), а также малыш, рожденный в 2017 году, в союзе с нынешней с супругой Елизаветой; дети Анны Андрей (2000), Сергей (2001), Лидия (2013); дочь Артема Наталья (2002); дети Надежды Нина (2011), Иван (2013).