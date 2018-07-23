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ВЭБ хочет финансировать создание «коробочных» медицинских центров
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ВЭБ хочет финансировать создание «коробочных» медицинских центров 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ВЭБ рассматривает проекты по созданию медицинских центров, которые могут стать «коробочным» (типовым) решением для реализации в любом российском городе, заявил в интервью РИА Новости первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.
"Мы рассматриваем ряд проектов по созданию медицинских центров, концепция которых может стать комплексным «коробочным» решением для реализации в любом российском городе", — пояснил Цехомский.
По его словам, такие проекты не только будут направлены на повышение качества жизни, но и в ряде случаев являются возможностью использования мощностей оборонно-промышленных предприятий в части переориентации их на производство гражданской продукции.
В настоящее время прорабатывается вопрос, будут ли эти центры государственными или частными. «Форма собственности не столь важна, важно, чтобы у проекта был хозяин. Пока вопрос в проработке», — отметил Цехомский.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
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