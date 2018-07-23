Одесская полиция ищет вандалов-антисемитов, разрисовавших город

Как сообщает агентство «Униан» со ссылкой на Нацполицию, 22 июля в Одессе были обнаружены антисемитские надписи. Неизвестный или неизвестные разрисовали простой черной краской несколько зданий в Приморском районе.

В Национальной полиции знают о случившемся и уже проводят досудебное расследование. Были опрошены свидетели, однако никто из них пока не смог указать на автора оскорбительных надписей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что футбольные болельщики устроили массовую драку в Одессе. Тяжелых травм удалось избежать — своевременно были задержаны восемь дебоширов.